'मैं इसके पक्ष में नहीं पर आप इंग्लैंड में...', मांकडिंग विवाद पर सामने आया ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का मजेदार जवाब

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 29 सितंबर: हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी। सीरीज का आखिरी वनडे मैच लॉर्ड्स, लंदन में खेला गया था। इस मैच में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की चार्लोट डीन को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट कर दिया था। इसके बाद से यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। डीन का विकेट इंग्लैंड की पारी का आखिरी विकेट था, इसके साथ ही भारतीय महिलाओं ने 16 रन से आखिरी वनडे जीतकर 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी।

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका... चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए Jasprit Bumrah

English summary

Im not in favor of it says Ellyse Perry on Charlotte Dean run out but you can do it in England