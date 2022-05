सचिन तेंदुलकर ने इसे माना डेथ ओवरों का जबरदस्त बाॅलर, बताया मुख्य कारण

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 में जहां बल्लेबाजों ने चाैकों-छक्कों की बरसात कर सबका दिल जीता हुआ है तो वहीं गेंदबाज भी किसी से कम नहीं दिख रहे हैं। ना सिर्फ स्पिनरों का बल्कि तेज गेंदबाजों का भी कहर देखने को मिला। इस बीच भारत के पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसे तेज गेंदबाज की प्रशंसा की है जो डेथ ओवरों में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है।

He is one of our leading bowlers in the country at the death over says sachin tendulkar