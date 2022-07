IND vs ENG: हार्दिक पांड्या ने किया वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सोशल मीडिया फैंस ने दिए गजब रिएक्शन

Cricket

oi-Kapil Tiwari

मैनचेस्टर, जुलाई 17। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 259 रनों पर समेट दिया है। टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक विकेट हरफनमौला ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लिए हैं। पांड्या ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इस मैच में 4 विकेट अपने नाम किए हैं। दरअसल, पांड्या ने 7 ओवर के स्पेल में 24 रन देकर 4 विकेट झटके। यह उनके वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन है। इससे पहले पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2016 में 31 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे।

There were talks about Eng scoring 400 pre series, but the way Indian bowlers have bowled has been great to watch. Can't remember last time Eng were so tied down in a home series. Boom wasn't there today but @hardikpandya7 stepped and how 👏🏽 #ENGvIND pic.twitter.com/Hm8vbFSj2x