अपनी तमिल स्टाइल वाली शादी की डिटेल्स ऑनलाइन लीक होने से मैक्सवेल हैरान, अब बढ़ाएंगे सुरक्षा

नई दिल्ली, 17 फरवरी: ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लैन मैक्सवेल अपनी मंगेतर विनी रमन के साथ होने वाली शादी को लेकर चर्चित है। विनी रमन भारतीय मूल की है और इन दोनों की शादी 27 मार्च को मेलबर्न में होगी। मैक्सवेल की शादी में उनके करीबी दोस्त हिस्सेदारी करेंगे जिनकी संख्या 350 के आसपास बताई जा रही है और यह समारोह अच्छी खासी सुरक्षा के बीच होगा। शादी में सुरक्षा के इंतजाम इसलिए बढ़ाई गए हैं क्योंकि उनकी शादी की डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो गई है और जहां पर पता चला है कि शादी परंपरागत हिंदू रीति रिवाज से होने वाली है और 1 सप्ताह में तीन अलग-अलग प्रोग्राम किए जाएंगे।

शादी का कॉर्ड सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है। ग्लेन मैक्सवेल इस बात से काफी हैरान हैं कि उनकी शादी का इनविटेशन ऐसे ऑनलाइन लीक हो गया। मैक्सवेल की शादी का निमंत्रण पत्र तमिल में प्रिंट हुआ है। मैक्सवेल इस बात से खुश नहीं हैं और उन्होंने cricket.com.au से बात करते हुए कहा कि यह अच्छी बात नहीं है। अब हमें शादी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का इंतजाम करना है। यह समारोह प्राइवेट होने वाला था और अब मैं इसके बारे में बहुत सारे आदमियों को ट्वीट करते हुए देख रहा हूं तो मेरे लिए यह हैरानी की बात है और पिछले दो-तीन दिन काफी व्यस्तता भरी रहे हैं।

GlennMaxwell marrying Vini Raman. Going by the cute traditional Tamil muhurta patrikai, we'd bet there may likely be a TamBram ceremony... Will there be a white gown wedding too?

Congratulations Glenn and Vini ! @Gmaxi_32 pic.twitter.com/uJeSjHM1we