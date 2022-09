‘टॉयलेट जाने में भी डर लगता है’, पाकिस्तान पहुंचते ही इंग्लैंड टीम को सताने लगा डर

पाकिस्तान पहुंचने के बाद इंग्लैंड टीम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। टीम के हर एक खिलाड़ी की सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी हैरी ब्रुक का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसने क्रिकेट के गलियारों में फिर से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर काफी हलचल मचा दी है। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज का ऐसा कहना है कि उनको पाकिस्तान में टॉयलेट जाने में भी अजीब सा महसूस होता है।

मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेले गए पहले टी20 मैच में हैरी ब्रुक ने शानदार प्रदर्शन किया। 159 रन का टारगेट का पीछे करते हुए 23 वर्षीय बल्लेबाज ने 25 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से नाबाद 42 रन बनाए। इस मैच जिताऊ पारी के बाद हैरी ने पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, "जब भी मैं टॉयलेट जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है या मेरे पीछे खड़ा है। इस तरह का अनुभव या एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ।"

Harry Brook regarding the security in Pakistan "every time I go to the toilet I've got someone following me. I've never really had that before" #PAKvENG #Cricket