वेंकटेश अय्यर ने जड़ा छक्का तो गुस्से में आकर गेंदबाज ने सिर पर मारी गेंद, मैदान पर बुलानी पड़ी एंबुलेंस

नई दिल्ली, 16 सितंबर। क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच छोटी-मोटी नोक-झोंक तो अक्सर देखने को मिलती रहती है। कई बार बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच जुबानी बहसन इतनी बढ़ जाती है कि उसे रोकने के लिए अंपायर को बीच बचाव करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी खिलाड़ी गुस्से में आकर किसी दूसरे खिलाड़ी पर हमला कर दे तो इसे अपराध ही कहेंगे। ऐसा ही कुछ कोयंबटूर में आयोजित दलीप ट्रॉफी मैच के दौरान देखने को मिला।

वेंकटेश अय्यर के सिर पर मारी गेंद

दरअसल, पश्चिम क्षेत्र के तेज गेंदबाज चिंतन गाजा ने वेंकटेश अय्यर के सिर पर गेंद मार दी। मैदान पर आते ही वेंकटेश अय्यर ने चिंतन गाजा की गेंद पर छक्का जड़कर अपना खाता खोला। इसके बाद उन्होंने मैच के दौरान एक बार फिर उनकी गेंद को हिट जो जाकर सीधा गेंदबाज के पास चली गई। चिंतन गाजा ने गेंद उठाकर सीधा थ्रो वेंकटेश अय्यर के सिर पर मार दिया, जिससे वो घायल हो गए उनके इस थ्रों में साफतौर पर उनका गुस्सा झलक रहा था।

Venkatesh Iyer is down in pain after being hit by a wild throw form bowler Chintan Gaja on his follow through on the second day of the #DuleepTrophy semifinal in #Coimbatore pic.twitter.com/7jh6KXHGvq — Ishaan (@Ishaan13891693) September 16, 2022

मैदान के बीचों बीच बुलानी पड़ी एंबुलेंस

चोट लगने के बाद अय्यर दर्द से कराहते हुए मैदान पर ही गिर गए। मैदान के बीचों बीच एंबुलेंस बुलाई गई और स्ट्रेचर भी निकाला गया। लेकिन वेंकटेश अय्यर पैदल ही मैदान से बाहर निकले। इस दौरान कुछ साथियों ने उनकी मदद की। वेंकटेश अय्यर 9 गेंदों में 14 रन बनाए। उन्होंने दो चौके और एक छक्का लगाया। इन दिनों वेंकटेश अय्यर भारतीय टीम में वापसी के लिए घरेलू टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखा रहे हैं।

Unpleasant scene here. Venkatesh Iyer has been hit on the shoulder as Gaja throws the ball defended ball back at the batter. Venkatesh is down on the ground in pain and the ambulance arrives. #DuleepTrophy pic.twitter.com/TCvWbdgXFp — Dhruva Prasad (@DhruvaPrasad9) September 16, 2022

केकेआर के लिए खेलते हैं वेंकटेश अय्यर

भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर के साथ यह घटना घटी है। वेंकटेश अय्यर आईपीएल में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की टीम केकेआर के लिए खेलते हैं। केकेआर की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम तक का सफर तय किया था। हालांकि, खराब फॉर्म के कारण वह लंबे समय तक भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रह पाए।

