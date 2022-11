क्या आपने मुजीब की इस गेंद को देखा, जिसे बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा रहा, ICC ने इसे जादुई बताया

Cricket

oi-Ankur Singh

Mujeeb Ur Rahman: श्रीलंका के खिलाफ मैच हालांकि अफगानिस्तान हार जरूर गई है लेकिन इस मैच में मुजीब उर रहमान ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया। जिस तरह से मुजीब ने पथुम निसानका को बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड किया उसे देखकर खुद बल्लेबाज को भी यकीन नही हो रहा था। बल्लेबाज यह उम्मीद कर रहे थे कि गेंद गिरने के बाद अंदर आएगी लेकिन मुजीब की यह गेंद गिरने के बाद बाहर को निकली और निसानका क्लीन बोल्ड हो गए।

इसे भी पढ़ें- Shakib Al Hasan: बांग्लादेश के कप्तान का चौंकाने वाला बयान, बोले- भारत यहां विश्वकप जीतने आया है, हम नहीं

जिस वक्त निसानका 10 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे उसी समय मुजीब की गेंद का उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुजीब की इस बेहतरीन गेंद का वीडियो आईसीसी ने भी शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या होता अगर गेंद घूमी नहीं होती, इस गेंद को आईसीसी ने मुजीब का जादू बताया। दरअसल बल्लेबाज भी यही उम्मीद कर रहे थे कि गेंद गिरने के बाद घूमेगी और अंदर आएगी यही वजह है कि वह रूम बनाने के चक्कर में गेंद की लाइन को मिस कर गए और गेंद बाहर को निकली और सीधे विकेट पर जा लगी।

मुजीब की इस बेहतरीन गेंद को देखकर सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर्स तो इस गेंद को बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दे रहे हैं। मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा ने भी गेंद की तारीफ करते हुए कहा कि यह गेंद शायद बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है। वहीं आईसीसी ने इस गेंद को जादुई गेंद करार दिया है।

इस मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 144 रन ही बना सकी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और टीम ने पहला विकेट महज 12 रन के स्कोर पर गंवा दिया। अफगानिस्तान को पहली सफलता मुजीब ने निसानका को बोल्ड करके दिलाई। इसके बाद कुशल मेंडिस को भी राशिद खान ने पवेलियन की राह दिखाई लेकिन। दूसरे छोर पर धनंजय डि सिल्वा ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए श्रीलंका को मैच में जीत दिलाई। धनंजय ने 42 गेंदों पर 66 रनों की नाबाद पारी खेली।

{document1}

English summary

Did you see Mujeeb Ur Rahman's wicket of Pathum Nissanka which is claimed to be the ball of the tournament