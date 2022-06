सोशल मीडिया पर वायरल हुआ David Warner का नया अवतार, अब राइट हैंड से करेंगे गेंदबाजों की पिटाई

Cricket

oi-Akhil Gupta

गाले, 29 जून: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को आपने हमेशा लैफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करते देखा होगा, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। दरअसल, सोशल मीडिया पर वॉर्नर का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वह राइट हैंड से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम फिलहाल श्रीलंका के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच बुधवार से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है। इसी मुकाबले की तैयारी के दौरान वॉर्नर को नेट्स पर लैफ्ट की जगह राइट हैंड से बैटिंग का अभ्यास करते देखा गया।

वायरल हुआ वॉर्नर का वीडियो

ऑस्ट्रेलियाई टीम के नेट्स सेशन में डेविड वॉर्नर काफी समय तक राइट हैंड से बल्लेबाजी का अभ्यास करते दिखे। हैरान करने वाली बात ये रही कि राइट हैंड से बैटिंग करते हुए एक बार भी उनको परेशानी या किसी भी दिक्कत में नहीं देखा गया। वॉर्नर खुलकर शॉट्स लगा रहे थे और उनको देखकर यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि वो पेशे से राइट नहीं बल्कि लैफ्ट हैंड से खेलते हैं।

सोचने वाली बात है कि जब लैफ्ट हैंड से वॉर्नर गेंदबाजों की इतनी जबर्दस्त पिटाई करते हैं, अगर राइट हैंड से भी क्रिकेट खेलने लगे तो बॉलर्स का क्या हाल करेंगे।

Yes it is a regular feature of his nets sessions but David Warner the right-hander at times looks as good as David Warner the left-hander #SLvAus pic.twitter.com/b1b19yQbQm