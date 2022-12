भारतीय क्रिकेटरों पर छाया क्रिसमस का खुमार, अपनी बेटी के लिए सांता क्लॉस बने रोहित और रितिका

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी और वाइफ रितिका की एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में दोनों ने सेंटा लुक धारण किया हुआ है। वहीं साक्षी धोनी और जीवा ने अपने घर पर ही इस त्योहार को मनाया है।

oi-Kapil Tiwari

Christmas Celebration India Players दुनियाभर में आज क्रिसमस की धूम है तो ऐसे में क्रिकेट जगत पर भी क्रिसमस का खुमार छाया हुआ है। कई पूर्व क्रिकेटरों से लेकर टीम इंडिया के वर्तमान खिलाड़ियों तक ने क्रिसमस पर कोई न कोई विशेष फोटो पोस्ट की है। भारतीय क्रिकेटरों ने इस फेस्टिवल को अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ मनाया है। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की पत्नी साक्षी ने जहां अपनी बेटी जीवा के साथ इस फेस्टिवल को मनाया है तो वहीं रोहित शर्मा ने भी क्रिसमस पर खास सेल्फी पोस्ट की है।

रोहित और रितिका ने धारण किया सैंटा लुक

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी और वाइफ रितिका की एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में दोनों ने सेंटा लुक धारण किया हुआ है। वहीं साक्षी धोनी और जीवा ने अपने घर पर ही इस त्योहार को मनाया है। जीवा और साक्षी ने मैचिंग ड्रेस पहनी है और घर में क्रिसमस ट्री को सजाया है। साक्षी ने यह फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। बताया जा रहा है कि धोनी अपने परिवार के साथ इस वक्त दुबई में हैं। माही की पत्नी साक्षी ने दो दिन पहले एक रेस्टोरेंट का वीडियो भी पोस्ट किया था। इस वीडियो में धोनी भी साथ नजर आ रहे हैं।

देखिए अन्य क्रिकेटरों ने कैसे मनाया क्रिसमस

- भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी अपने फैंस को क्रिसमस की बधाई दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वाइफ प्रियंका के साथ एक खूबसूरत सी तस्वीर पोस्ट की है। सुरेश रैना अपनी पत्नी के साथ जो फोटो शेयर की है, उसमें दोनों गजब आउटफीट में नजर आ रहे हैं।

- महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक अनाथालय में अनाथ बच्चों के साथ जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। सचिन ने इस अनाथालय में जाकर सरप्राइज विजिट किया है। सचिन ने इन बच्चों के साथ केरम खेला और खूब मस्ती भी की।

- भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी संजू सैमसन ने भी अपनी पत्नी के साथ एक सुंदर फोटो शेयर की है जिसमें वो क्रिसमस ट्री के साथ बैठे हुए हैं। संजू के अलावा सुरैश रैना ने भी अपनी पत्नी के साथ एक खुबसूरत फोटो शेयर की है। वहीं मोहम्मद शमी क्रिस्मस पर अकेले हैं और उन्होंने ट्री के साथ फोटो डाली है।

Christmas is a time to spread cheer & rightly so when we visited @happyfeethome_, the children there brought the widest smiles to our faces.

We played, we sang songs, ate some cupcakes & clicked pictures.

Our #Christmas was made wonderful by these strong & lovely kids! pic.twitter.com/Welc6ZHcH6