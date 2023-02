हरभजन सिंह को है अश्विन से जलन, ट्वीट के बाद भज्जी पर भड़के फैन्स ने लगा दी क्लास

हरभजन सिंह को है अश्विन से जलन, ट्वीट के बाद भज्जी पर भड़के फैन्स ने लगा दी क्लास

भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज की तैयारियां चल रही हैं, वसीम जाफर के ट्वीट पर जवा देने के बाद फैन्स भज्जी पर भड़क गए।

Cricket

oi-Naveen Sharma

Fans Trolled Harbhajan Singh: ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर भारतीय स्पिनरों का इस कदर खौफ है कि उन्होंने अश्विन के एक्शन जैसे गेंदबाज माहीश पीठिया को अपने कैम्प में शामिल कर नेट गेंदबाजी कराई। ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और जमकर अभ्यास कर रही है। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने ट्वीट कर कहा कि अश्विन ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिमाग में घुस गए हैं। इसके बाद हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया। फैन्स को भज्जी का ट्वीट पसंद नहीं आया और उन्होंने हरभजन सिंह को ट्रोल कर दिया।

उमर अकमल के भाई बने चयनकर्ता? टीम में वापसी के सवाल पर दिया यह बयान

वसीम जाफर ने ट्विटर पर लिखा कि फ़िलहाल पहला टेस्ट पांच दिन दूर है और अभी से ही ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में अश्विन घुस गए हैं। इसके बाद हरभजन सिंह ने एक पिच की फोटो डालते हुए लिखा कि उनको इसका डर है। अश्विन का वहां हरभजन ने नाम नहीं लिया और पिच से ऑस्ट्रेलिया का डर बताया। यहां से फैन्स भी भड़क गए और हरभजन सिंह को अश्विन से जलने वाला खिलाड़ी बता दिया।

His hatred towards Ashwin seems to grow by the day. What a negative personality. pic.twitter.com/77pgUiJrm0 — Shivani Shukla (@iShivani_Shukla) February 4, 2023

अक्सर क्रिकेट को लेकर ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली शिवानी शुक्ला ने पोस्ट करते हुए कहा कि अश्विन के प्रति यह नफरत दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। क्या नेगेटिव इन्सान है। कुछ फैन्स ऐसे भी थे जिन्होंने भज्जी को अटेंशन लेने वाला इंसान बताया। अश्विन के समर्थन में फैन्स उतर गए और हरभजन सिंह के शब्दों पर नाराजगी जताई।

It’s not only Aussies who have got Ashwin in their head. — slayu (@cricfreak31) February 4, 2023

Turbanator , we agree you were top spinner during your era for long time.. but why it is so difficult for you to acknowledge Ashwin's contribution to Indian cricket? It cannot be only YOU.. peak jealous? — Naren (@chatwithnaren) February 4, 2023

He has a history of being critical of current cricketers, especially of Ashwin. Not being able to comprehend the meaning behind his tweet is silly. — Shivani Shukla (@iShivani_Shukla) February 4, 2023

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत आने से पहले सिडनी में अभ्यास किया था, वहां भी टूटी हुई स्पिन पिचों पर कंगारुओं ने प्रैक्टिस की थी। इसके बाद भारत आने पर भी उन्होंने टूटी हुई, टर्नर पिचों पर अभ्यास जारी रखा है। अश्विन की तरह एक्शन से स्पिन गेंदबाजी करने वाले माहीश पीठिया को उन्होंने बतौर नेट गेंदबाज अपने साथ रख लिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे पर टूर गेम भी नहीं खेला है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 9 फरवरी को नागपुर में शुरू होगा।

Recommended Video

IND vs AUS: Australia को लगा 1st Test से पहले झटका, स्टार खिलाड़ी चोट के कारण बाहर | वनइंडिया हिंदी

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Border-Gavaskar Trophy Harbhajan Singh got trolled by fans and came in support of ashwin

Story first published: Sunday, February 5, 2023, 15:40 [IST]