IND vs HK: द किंग इज बैक- विराट कोहली का चला बल्ला, फैंस में मचा हल्ला

नई दिल्ली, 31 अगस्त। पूर्वपूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आखिरकार रनों का सूखा खत्म करते हुए अर्धशतक जड़ने का काम किया। हांगकांग के खिलाफ अर्धशतक जड़कर रन मशीन कोहली ने एक बार फिर मैदान पर अपने पुराने तेवर दिखाए। विराट कोहली ने अपनी पारी में 59 रन बनाए, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 134.09 का रहा. विराट ने अपनी पारी में 1 चौका और तीन छक्के लगाए।

IND vs HK: सूर्यकुमार यादव की जबरदस्त बल्लेबाजी, कोहली ने भी जड़ा अर्धशतक, भारत ने बनाए 192 रन

लंबे समय बाद कोहली के बल्ले से आया अर्धशतक

टी 20 इंटरनेशनल में करीब छह महीने बाद अर्धशतक लगाने वाले कोहली मैदान के चारों तरफ रन बनाए। कोहली की बल्लेबाजी से भारतीय टीम को भी बड़ी राहत मिली होगी। टी-20 वर्ल्ड कप से पहले कोहली के लिए फॉर्म में आना बेहद जरूरी था। कोहली ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी पारी की शुरुआत बढ़िया अंदाज में किया था, लेकिन वह उसे आगे नहीं बढ़ा पाए।

Once upon a time they lived Gost @imVkohli pic.twitter.com/rKwPBQUEJt

आखिरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा था अर्धशतक

एशिया कप के पहले मुकाबले में कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 गेंदों में 35 रन बनाए थे। भले ही वह लंबी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए हों, लेकिन अपनी दमदार बल्लेबाजी से उन्होंने टीम को संभालने का काम किया। इससे पहले 18 फरवरी 2022 को ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी-20 में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया था। कोहली के बल्ले से लंबे समय बाद यह फिफ्टी निकली है।

One day he said "I have seen God walking at number 3 for India to bat"

Now he getting respect and appreciation from his God like this 😌✌❤

It's shows how Surya is better than others ❤❤✌✌

It's a very beautiful journey for #SuryaKumarYadav #ViratKohli𓃵 #India #INDvHK pic.twitter.com/orLailUSIo