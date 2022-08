प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले KL Rahul, हम पाकिस्तान से मैच का इंतजार करते हैं, विराट की फॉर्म पर कही ये बात

केएल राहुल ने कहा, "पिछले विश्व कप के बाद शुरू हुई भारतीय टीम के नए दृष्टिकोण को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, कप्तान के शब्दों का पालन करते हुए हम इसे जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हम सभी चाहते हैं कि विराट कोहली फॉर्म में वापस आएं, हमें इसकी चिंता नहीं है। उनकी मानसिकता हमेशा एक जैसी रहती है, भारत के लिए मैच जीतने के लिए और उन्होंने कई सालों तक ऐसा किया है।"केएल राहुल ने कहा, "शाहीन अफरीदी एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। यह हमारे लिए अच्छा अनुभव होता अगर वह खेल रहे होते, लेकिन दुर्भाग्य से वह चोटिल हो गए और बाहर हो गए।"

#WATCH | Dubai: Cricketer KL Rahul says, "...We always look forward to India-Pakistan clash as we don't play each other anywhere else but these big tournaments. So, it's always an exciting time & a great challenge for all of us to compete against a team like Pak..."