Asia Cup में भारतीय टीम की फजीहत ने फैंस को दिलाई DHONI की याद, इमोशनल होकर लिखा- मिस यू माही

नई दिल्ली, 6 सितंबर। एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद भारत के लिए अब एशिया कप में फाइनल में पहुंचने का सफर नामुमकिन सा हो गया है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ अंतिम ओवर में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने फैंस को महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी।

महेंद्र सिंह धोनी को याद कर रहे फैंस

सोशल मीडिया पर फैंस लगातार महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। वहीं मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 173 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 19.5 ओवर में 174 रन बनाकर मैच जीत लिया। श्रीलंकाई बल्लेबाज शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आए। सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 19वें ओवर में रन बचाने में नाकाम रहे।

We will never have a replacement for Dhoni. I repeat, NEVER. pic.twitter.com/mN8UiY0mqW — ᴛʜᴇ ᴍᴏɴᴋ ᴡʜᴏ sᴏʟᴅ ʜɪs ғᴀᴋᴇᴇʀɪ (@puntinational) September 6, 2022

ऋषभ पंत की जगह धोनी होते तो बात कुछ और होती

अंतिम ओवर में एक पल ऐसा आया जब सबको धोनी की याद आ गई। दरअसल, एशिया कप के ही एक मुकाबले में बांग्लादेश को दो गेंदों में दो रन चाहिए था और अंतिम गेंद पर धोनी ने रन आउट कर भारत को जीत दिला दी थी। ऐसा ही कुछ करने का मौका आज ऋषभ पंत के पास था लेकिन वो गेंद को विकेट पर मारने से चूक गए और श्रीलंका दो रन लेकर मैच को अपने नाम कर लिया।

Rohit bhai pls aap ms dhoni ko bula lijiye team india ko jarurat hain kyoun ki unki margdarshan ke team agge ki mach nahi jeet payenge

Kyoun ki aap sabki practiceacchinahi huiye isiliye aap sab 2 mach haar gaye. Pls bula lijiye dhoni bhai ko.@ImRo45 @TeamIndia__ @msdhoni — Rahul Das (@RahulDa66400318) September 6, 2022

Today v realise that v r missing the captaincy of Mahi (M S Dhoni) , team selection was poor,why you have not opted Dinesh Karthik instead of Hooda,3rd class folding,poor India not played as per the expectations but Srilanka played superb and heartiest congratulations to them — Ashish Kumar kochhar (@Ashishkochhar_1) September 6, 2022

Socho agar dhoni hota pic.twitter.com/jYPTnwZkPe — Suersh Kumar (@imskj_0p) September 6, 2022

Wicket keeping isn't as much easy as ms dhoni made it look. miss you mahi😢 pic.twitter.com/rseruZdNoK — naveen yadav (@naveeny03892619) September 6, 2022

गेंदबाजों का रहा औसत दर्जे का प्रदर्शन

लक्ष्य बचाने में भारतीय गेंदबाज एक बार फिर नाकाम रहे। श्रीलंका को एशिया कप की सबसे हल्की टीमों में गिना जा रहा था। आकाश चोपड़ा जैसे कई दिग्गजों का मानना था कि यह टीम सुपरफोर के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। लेकिन श्रीलंका ने न सिर्फ सुपरफोर में क्वालिफाई किया बल्कि भारत और अफगानिस्तान जैसे दो अच्छी टीमों के खिलाफ जीत भी हासिल की।

Story first published: Wednesday, September 7, 2022, 0:11 [IST]