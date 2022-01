अनुष्का ने शेयर की विराट संग सेल्फी लेकिन कोहली का खोल दिया बड़ा राज

Cricket

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 11 जनवरी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा क्रिकेट और बॉलीवुड के हॉट कपल्स में एक हैं, दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में पुरोधा हैं तो वहीं दोनों अपनी फिटनेस को भी लेकर काफी सजग रहते हैं। हाल ही में अनुष्का अपने पति संग साउथ अफ्रीका पहुंची तो वहां से उन्होंने एक मजेदार सेल्फी शेयर करने के साथ कोहली से जुड़ी एक अहम बात का भी खुलासा उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से वो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

English summary

Anushka Sharma shares Funny selfee with virat kohli says - Who goes to bed at 9:30?. here is her post, please have a look.