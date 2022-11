PAK vs ENG: 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची इंग्लैंड, जानें शेड्यूल और टीम

Cricket

oi-Amit Kumar

Pakistan vs England, 1st Test: इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। साल 2005 के बाद इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की कोशिश पाकिस्तान के खिलाफ यहां सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। रावलपिंडी, मुल्तान और कराची होने वाले तीन मैचों के लिए दोनों ही टीमों ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है।

टी-20 सीरीज जीत चुका है इंग्लैंड

इंग्लैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में जाकर टी-20 सीरीज खेला था। जहां इंग्लैंड ने गद्दाफी स्टेडियम में आखिरी मैच में रोमांचक जीत हासिल की थी। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 4-3 से सीरीज को अपने नाम किया था। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में वजीराबाद में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान पर हमले के बाद ऐसी खबरें थी कि इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर सकती है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा नहीं किया और खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने का काम किया।

The England captain's first steps on Pakistan soil. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇵🇰

टेस्ट सीरीज का ये है पूरा शेड्यूल

रावलपिंडी में सीरीज का पहला टेस्ट मैच 1 से 5 दिसंबर तक खेला जाएगा।

मुल्तान में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 से 13 दिसंबर तक खेला जाएगा।

कराची में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 17 से 21 दिसंबर तक खेला जाएगा।

Welcome guys! Great to have you here.

It is going to be an exciting series #PAKvENG #UKSePK https://t.co/eQLyHnJIV7