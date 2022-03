टीम में नहीं होने के बावजूद साहा को क्यों दिया गया सी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट, आकाश चोपड़ा ने किया खुलासा

Cricket

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में सालाना अनुबंध वाले खिलाड़ियों के करार की लिस्ट जारी की थी, जिसमें उसने कई दिग्गज खिलाड़ियों को डिमोशन दिया है तो वहीं पर कुछ सीनियर्स खिलाड़ी जिनके भविष्य को लेकर माना जा रहा था कि उनका करियर खत्म हो गया है लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें करार दिया गया तो सभी हैरान रह गये। श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में चयनकर्ताओं ने चेतेश्वर पुजारा, इशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे और ऋद्धिमान साहा को डिमोशन दिया गया है, हालांकि हैरानी वाली बात यह रही कि इन खिलाड़ियों ने पहले ही दावा किया था कि चयनकर्ताओं ने साफ किया है कि भविष्य की टीम की स्कीम में शामिल नहीं होने वाली हैं।

भारतीय टीम के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने दावा किया था कि कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें संन्यास लेने के बारे में सोचने की सलाह देते हुए बताया था कि वो टीम के भविष्य में नहीं रखे जायेंगे। ऐसे में उन्हें करार में कायम रखने का तुक समझ नहीं आता है।

