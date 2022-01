Love Story: साइना-कश्यप का था 10 साल तक अफेयर, शादी तक किसी को नहीं थी कोई भनक

Badminton

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 10 जनवरी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर विवादित टिप्पणी करना अब फिल्म एक्टर सिद्धार्थ को काफी भारी पड़ गया है। उनके विवादित ट्वीट पर अब महिला आयोग सक्रिय हो गया है और उसने ट्विटर इंडिया को पत्र लिख कर अभिनेता सिद्धार्थ के अकाउंट को तुरंत ब्लाक करने की मांग की है तो वहीं इस पूरे मामले पर अब खुद साइना नेहवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है।

Actor Siddharth did such an objectionable comment on Saina Nehwal, people angry on him, so you know indian star Saina Nehwal and Parupalli Kashyap married after 10 years of affair, Read Love Story.