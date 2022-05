PM मोदी ने की थॉमस कप जिताने वाली टीम से मुलाकात, श्रीकांत से 'पत्रकार' बनकर पूछा ये सवाल

Badminton

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 22 मई: भारतीय बैडमिंटन टीम ने एक सप्ताह पहले बैकांक, थाइलैंड में हुआ थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा था। भारत ने तब 14 बार के चैम्पियन इंडोनेशिया की बादशाहत को तोड़ा था। कोच पुलेला गोपीचंद का कहना था कि यह देश के लिए 1983 वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत है।

इस ऐतिहासक जीत को हासिल करके स्वदेश लौटी भारतीय बैडमिंटन टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उनकी तारीफ की है।

इस दौरान खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव शेयर किए। पीएम ने अपने ट्वीट में बताया कि खिलाड़ियों ने खेल के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने बैडमिंटन से हटकर जो अपनी जिंदगी है उस पर बात की। भारत को उनकी उपलब्धि पर गर्व है।

'थैंक्स रोहित', RCB के खेमे में दिखी MI की जीत की दीवानगी, कोहली का ट्वीट वायरल हुआ

थॉमस कप जीतने वाली फाइनल टीम में लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और डबल्स प्लेयर चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी थे। फाइनल में पहुंचने से पहले भारत ने मलेशिया और डेनमार्क को मात दी थी।

#WATCH "I congratulate the whole team on behalf of the nation. This is not a small feat," says PM Narendra Modi during his interaction with badminton champions of the Thomas Cup and Uber Cup (Source: DD) pic.twitter.com/dlCv6jYrzm — ANI (@ANI) May 22, 2022

कोच पुलेला गोपीचंद भी मौजूद रहे और टीम के कप्तान किदांबी श्रीकांत ने प्रधानमंत्री को एक बैडमिंटन रैकेट भी भेट किया। उन्होंने इस मुलाकात के लिए पीएम का शुक्रिया भी जताया। पीएम ने इस मौके पर हर खिलाड़ियों से अलग-अलग हाथ मिलाया।

Interacted with our badminton champions, who shared their experiences from the Thomas Cup and Uber Cup. The players talked about different aspects of their game, life beyond badminton and more. India is proud of their accomplishments. https://t.co/sz1FrRTub8 — Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2022

इस दौरान खिलाड़ियों के ग्रुप ने पीएम से बात भी की। श्रीकांत से मोदी ने पूछा कि आपके लिए विश्व में नंबर एक खिलाड़ी होना मायने रखता है या फिर थॉमस कप जैसी प्रतियोगिता जीतना तो श्रीकांत का कहना था कि वर्ल्ड में नंबर एक होना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है और थॉमस कप ऐसी प्रतियोगिता है जो 10 लोग एक टीम बनकर खेलते हैं। ये भी एक सपना पूरे होने जैसा है क्योंकि भारत ने इसको कभी नहीं जीता। अगर मैं दोनों उपलब्धि हासिल कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।

मोदी ने श्रीकांत और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो किया है वह बहुत बड़ी बात है।

इस दौरान मोदी ने टीम को यह भी कहा कि अब हमें रुकना नहीं है। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary PM Narendra Modi met Thomas Cup winnig team, he asked Kidambi Srikkanth this question as a 'journalist'

Story first published: Sunday, May 22, 2022, 10:10 [IST]