वाल्मीकि समाज की एक बेटी की शादी में पूरा गांव बना छावनी, गांव में पहली बार घोड़ी चढ़ा दूल्हा

Sambhal

oi-Shivam Gaur

उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में वाल्मीकि समाज की एक बरात चढ़ाने हेतु जनपद का पुलिस बल गांव की गलियों में चप्पे-चप्पे पर लगाया गया है। जी हाँ, एक शादी के लिए इतना इंतेज़ाम इसलिए किया गया है क्योंकि आज से लगभग 6 माह पहले गांव के ही महेंद्र सिंह की बेटी की बारात चढ़ने के दौरान बरात एवं घरात के लोगों के साथ गांव के ही चंद लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने पर वाल्मीकि समाज के लोग भयभीत हो गए थे। वही इसी 25 नवम्बर को गांव के ही राजू वाल्मीकि की बेटी की शादी थी और पिछली बारात में हुई मारपीट से भयभीत राजू ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जिसके चलते यह सुरक्षा इंतेज़ाम किये गए हैं।

English summary

In the marriage of a daughter of Balmiki society, the entire village became a cantonment, for the first time in the village the groom mounted a mare