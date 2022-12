बंदूक साफ करते समय लापरवाही से चली गोली, खाना बना रही महिला घायल

घर में शादी समारोह के दौरान बंदूक साफ करते समय गोली चल गई। गोली सामने खाना बना रही महिला को जा लगी। दर्द से ​चीखती महिला को देखकर परिजन के होश फाख्ता हो गए। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

Madhya Pradesh के सागर जिले के रहली इलाके बेरखेड़ी गांव में एक तिवारी परिवार में शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान घर मालिक अपनी लाइसेंसी बंदूक की नाल साफ करने बैठ गए। अचानक बंदूक का ट्रिगर दबा और घर में खाना बनाने आई एक महिला को गोली जा लगी। धमाके की आवाज और गोली लगने से महिला की चीख के बाद घर व आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने महिला को रहली अस्पताल में भर्ती कराया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। महि ला के पैर में गोली लगी है, जिससे पैर काफी क्षतिग्रस्त हो गया है।

Police से मिली जानकारी अनुसार गोली लगने से 45 वर्षीय बलेह गांव निवासी मंजू चौरसिया गंभीर रुप से घायल हो गई। महिला शादी समारोह में खाना बनाने गई थी। घायल महिला ने बताया कि बेरखेड़ीकला गांव में तिवारी परिवार में शादी समारोह में वह अन्य महिलाओं के साथ खाना बनाने गई थी। खाना बनाने के बाद सभी के साथ बैठकर खाना खा रही थी, वहीं पर दयाशंकर तिवारी अपनी बंदूक की नाल साफ कर रहे थे तभी धोखे से बंदूक का ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, मंजू के पैर में जाकर लगी। गोली चलते ही शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद तत्काल महिला को निजी वाहन से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। गनीमत रही कि गोली महिला के शरीर के किसी और हिस्से में नहीं लगी वरना बड़ी घटना भी हो सकती थी। बहरहाल महिला का इलाज जिला अस्पताल में डाक्टरों के द्वारा किया जा रहा है।

The bullet went off while cleaning the gun during the wedding ceremony at home. The bullet hit the woman cooking in front. The relatives were shocked to see the woman screaming in pain. The woman was admitted to the hospital.Google अनुवा