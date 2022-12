सागर विवि परिसर में तेंदुए की दहशत, पालतू कुत्ते का किया शिकार

Leopard: दमोह मार्ग पर तेंदुए की मौजूदगी के बाद अब विवि की पहाड़ी पर एक बार फिर तेंदुआ देखा गया है। विवि पहाड़ी पर बने पॉवर हाउस के पास तेंदुए की आमद के बाद दहशत फैल गई।

Leopard: Madhya Pradesh की सागर डॉ. हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाके में बीती रात एक तेंदुआ देखा गया था। बिजली सब स्टेशन के पास रात एक परिवार ने रात में तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि की है, वहीं इसके पीछे भौंकते हुए गए दो पालतु कुत्तों में से एक का शिकार भी उसने कर लिया। जानकारी मिलने पर विवि के सुरक्षाकर्मी, पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी रात में ही मौके पर पहुंचे और तेंदुए की सर्चिंग शुरु कर दी गई थी। बता दें कि यहां पहाड़ी इलाके में पूर्व में भी तेंदुए देखे गए हैं।

वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार रात में विवि प्रशासन से रात में पुराने फिल्टर हाउस की पहाड़ी पर तेंदुआ दिखने और एक कुत्ते के शिकार की सूचना मिली थी। रात में ही टीम को मौके पर भेजा गया था, रात के अंधेरे में सर्चिंग के बाद भी तेंदुए की निशानदेही नहीं मिल सकी थी। टीम चौकीदारों को सतर्क रहने का बोलकर वापस लौट गई थी। सुबह से एक ​बार फिर पहाड़ी इलाके में तेंदुए के पगमार्क व उसकी मौजूदगी को देखा जा रहा है। बात दें कि तेंदुए देखे जाने की सूचना विवि में पॉवर हाउस के बिजली कर्मचारी व चोकीदार परिवार ने दी थी। इनका एक कुत्ता भी किसी जानवर के पीछे भौंकते-भौंकते गया था, लेकिन वह वापस नहीं आ सका।

छात्र-छात्राओं और आम लोगों का जाना प्रतिबंधित किया

तेंदुए जैसे जानवर की मौजूगी की जानकारी के बाद विवि व पुलिस प्रशासन ने गौर प्रतिमा से वॉटर बॉक्स की पहाड़ी पर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। एंट्री प्वाइंट पर ही इन्हें रोकने की व्यवस्था कर दी गई है। बताया जा रहा है कि किसी हादसे या दुर्घटना की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया है। विवि कैंपस सहित अन्य सभी इकाईयों में स्टाफ को जब परिसर में तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी लगी तो दहशत का माहौल बन गया है। रात में ड्यूटी करने वालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

Leopard: After the presence of leopard on Damoh road, now leopard has been seen once again on the hill of Vivi. Panic spread after the arrival of leopard near the power house built on Vivi hill.