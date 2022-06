Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

सागर। 3 जून

मप्र के द‍िग्‍गज मंत्री गोपाल भार्गव की व‍िधानसभा गढाकोटा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के व‍िधानसभा क्षेत्र खुरई नगर पाल‍िका में अभी चुनाव नहीं होंगे। बीते रोज न‍िर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम में ज‍िले की खुरई-गढाकोटा नपा व कर्रापुर नगर पर‍िषद के चुनाव शाम‍िल नहीं है। गौरतलब है कि ज‍िले में दो चरणों में न‍िकाय चुनाव होना है।

मप्र में न‍िकाय और पंचायत चुनाव का ब‍िगुल बज गया है। न‍िर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम घोष‍ित कर द‍िया है। इसमें कुछ नगर पाल‍िकाओं और नगर पर‍िषदों में चुनाव कार्यक्रम घोष‍ित नहीं क‍िए गए हैं। इनमें सागर ज‍िले की खुरई और गढाकोटा व नव गठ‍ित कर्रापुर नगर परिषद में फ‍िलहाल चुनाव अटक गए हैं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम में फ‍िलहाल इनका नाम नहीं है।

जिले में दो चरण में होंगे न‍िकाय चुनाव

प्रथम चरण में 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा मतदान

जि‍ला न‍िर्वाचन अध‍िकारी व कलेक्‍टर दीपक आर्य ने कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि सागर जिले में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 6 जुलाई और दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होगा। पहले चरण में नगर निगम सागर, नगर पालिका मकरोनिया, रहली, नगर परिषद शाहपुर, बिलेहरा और सुरखी में चुनाव कराएं जाएंगे। दूसरे चरण में नगर पालिका देवरी, बीना, नगर परिषद बण्डा, शाहगढ़, राहतगढ, मालथौन, बांदरी और बरोदिया कलॉ में चुनाव होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जबक‍ि पहले चरण की मतगणना 17 जुलाई और दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को होगी।

18 जून तक जमा कर सकते हैं नामांकन

उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में नाम निर्देशन पत्र 11 जून से प्राप्त क‍िए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंमित तिथि 18 जून होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 22 जून को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन 22 जून को किया जाएगा। प्रथम चरण के नगरीय निकायों के लिए मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण के नगरीय निकायों के लिये मतदान 13 जुलाई को होगा।

English summary

The Election Commission has declared the election schedule. In this, election schedules have not been announced in some municipalities and municipal councils. In these, elections are currently stuck in Khurai and Gadhakota of Sagar district and the newly formed Karrapur Municipal Council. His name is not presently in the program of the Election Commission.