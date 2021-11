कृषि कानूनों को लेकर सचिन पायलट का केंद्र पर हमला, बोले- आगामी चुनावों में सरकार को जवाब देगी जनता

Rajasthan

जयपुर, 21 नवंबर। राजस्थान सरकार में कैबिनेट फेरबदल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तीन कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, किसानों पर 3 कानून जबरदस्ती थोपे गए, यह अब इतिहास में लिखा जाएगा। राजस्थान में नई कैबिनेट को लेकर भी सचिन पायलट ने बड़ी टिप्पणी की है उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद के गठन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कहने का पालन किया गया।

गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट में आज बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, मंत्रीमंडल में 12 नए चेहरों को शामिल किया जाना है। इस पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि महिलाओं, किसानों, आदिवासियों को आरक्षण दिया गया है। राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने इसपर ध्यान है। मंत्री परिषद के गठन में प्रियंका गांधी के कहने का पालन किया गया। मुझे पार्टी जो काम देगी मैं उसे करूंगा।

It'll be written down in history that the 3 laws were forcefully imposed on people without any discussion, an agitation went on for a year & PM had to apologise & withdraw them at the end after immense political pressure. Who will compensate for the loss?: Sachin Pilot, Congress pic.twitter.com/RuMfYNAkYB