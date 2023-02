Jaipur Mahakhel: पीएम मोदी आज 'जयपुर महाखेल' को करेंगे संबोधित

Rajasthan

oi-Pallavi Kumari

PM Narendra Modi Jaipur Mahakhel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'जयपुर महाखेल' के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी में जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 'जयपुर महाखेल' (मेगा स्पोर्ट) इस साल कबड्डी प्रतियोगिता पर हो रहा है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुरू हुआ था। निर्वाचन क्षेत्र के सभी आठ विधान सभा क्षेत्रों में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और वार्डों के 6,400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई है।

इस आयोजन से जयपुर के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस खेल आयोजन की वजह से युवा प्रेरित होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए भी इस बारे में जानकरी दी है। पीएम मोदी ने 04 फरवरी को ट्वीट करते हुए कहा, ''कल 5 फरवरी को दोपहर 1 बजे अपने सहयोगी राज्यवर्धन राठौड़ जी द्वारा आयोजित जयपुर महाखेल में एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करने जा रहा हूं। इस प्रयास से युवाओं में खेलों को प्रोत्साहन मिला है।''

I am going to be addressing a very interesting programme via video conferencing tomorrow, 5th February, at 1 PM - the Jaipur Mahakhel organised by my colleague Shri Rajyavardhan Rathore Ji. This effort has encouraged sports among youngsters. @Ra_THORe https://t.co/t6N1aA8btp