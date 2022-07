अब पाली जिले के रोहट ब्लॉक में पेयजल लाया जाएगा, सीएम गहलोत ने किया Tweet

Rajasthan

oi-Ankur Sharma

जयपुर, 17 जुलाई। सीएम अशोक गहलोत लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि 'जोधपुर की ग्राम पंचायत कुडी के पंपहाउस से पाली जिले के रोहट ब्लॉक में पेयजल लाया जाएगा। इसके लिए कुडी से रोहट तक 450 एमएम डी.आई. की लगभग 30 किलोमीटर लंबाई की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना के लिए लगभग 37.42 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।' इस बात की जानकारी सीएम ने स्वयं अपने ट्वविटर अकाउंट पर दी है।

उन्होंने इसके अलावा ये भी ट्वीट किया कि 'इस निर्णय से रोहट ब्लॉक के 79 गांवों की लगभग 1 लाख 40 हजार जनता को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना की क्रियान्वति के पश्चात कुडी से राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना का पानी मिलना प्रारम्भ होगा तथा यह योजना पाली शहर के लिए उपयोगी रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में ब्लॉक रोहट-पाली में पेयजल की व्यवस्था के लिए जोधपुर से रोहट तक पाइप लाइन का कार्य कराने की घोषणा की थी।'

तीस्ता सीतलवाड़ मामला: अहमद पटेल का नाम लेने पर भड़के सीएम गहलोत, कहा-' ये बदले की राजनीति है'

गौरतलब है कि इससे पहले सीएम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर केंद्र पर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि' केन्द्र द्वारा राजस्थान के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर प्रदेश की जनता को पेयजल और किसानों को सिंचाई के लिए पानी से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान के अनुसार जल राज्य का विषय है, केंद्र द्वारा रोडे़ अटकाना अनैतिक है।'

English summary

Now drinking water will be brought in Rohat block of Pali district, CM Gehlot tweeted. here is tweet. please have a look.