राहुल गांधी के ED नोटिस पर भड़के सीएम गहलोत,कहा-केंद्र को इतना घबराने की जरूरत क्या है?

नई दिल्ली, 13 जून। आज नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए हैं। ईडी के दफ्तर पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने एक मार्च निकाला था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। राहुल गांधी को भेजे गए समन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आज जगह-जगह विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय के सामने नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है।

तो वहीं पूरे देश में इस वक्त कांग्रेस केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुप्रयोग करने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी भाजपा पर वार करते हुए कहा कि 'ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा खराब है। सोनिया जी, राहुल जी दोनों ने कहा है कि वो सिद्धातों से समझौता नहीं करेंगे।'

इतना घबराने की जरूरत क्या है कि आप ईडी के नोटिस दिलवा रहे हो...?

'विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे और यही सही तरीका भी है, सत्ता पक्ष को तो इसका स्वागत करना चाहिए, लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन आप तो विपक्ष को वो खत्म करना चाहते हैं फिर डेमोक्रेसी कहां रहेगी? इतना घबराने की जरूरत क्या है कि आप ईडी के नोटिस दिलवा रहे हो...?'

इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है

'आप लोग हिंदू-मुस्लिम की बात करके देश में फूट डालने की बात कर रहे हो, देश के शहरों में आगजनी हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है, आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे ये नई पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है, इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, जो भी हो रहा है सही नहीं है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं हम डरने वाले नहीं है और सच के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।'

