Bhairo Singh Rathore RIP: सुनील शेट्टी ने Real Hero को दी श्रद्धांजलि , 'बार्डर' में निभाया था उनका रोल

साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में भैरों सिंह राठौड़ ने अदम्य साहस का परिचय दिया था,जिसके लिए उन्हें 'सेना पदक'से सम्मानित किया गया था। भैरों सिंह राठौड़ 1987 में BSF से रिटायर हुए थे।

Bhairo Singh Rathore RIP (सुनील शेट्टी): 'जिसकी मां सुंदर नहीं होती तो क्या वो मां नहीं होती ... ' जेपी दत्ता की सुपरहिट फिल्म 'बार्डर' का ये लोकप्रिय संवाद आज भी हर किसी के दिल में रचा-बसा है। इस डॉयलॉग को पर्दे पर बोला था फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने, जिन्होंने फिल्म में 1971 भारत-पाकिस्‍तान युद्ध के हीरो भैरो सिंह राठौड़ का रोल निभाया था और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी लेकिन जिस रीयल हीरो का किरदार उन्होंने पर्दे पर प्ले किया था, उस नायक ने सोमवार को दुनिया से विदाई ले ली।

