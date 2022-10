Ashok Gehlot:राजस्थान के मुख्यमंत्री कहलाते हैं राजनीति के 'जादूगर', उनके बारे में सबकुछ जानिए

Rajasthan

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म एक पेशेवर जादूगर परिवार में हुआ है और आज भी उनकी इसमें रुचि है। लेकिन, अब वे असली जादूगरी से ज्यादा राजनीतिक जादूगरी करते देखे जाते हैं। सक्रिय राजनीति में 71 वर्षीय गहलोत पिछले 51 वर्षों से ऐक्टिव हैं और करीब ढाई दशकों से वे राजस्थान में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली चेहरा हैं। सियासत में बहुत कम लोग ही होंगे, जिसके काम में कोई प्रधानमंत्री इतना डूबा होगा कि उन्हें खुद ही ऐक्टिव राजनीति में एंट्री करवाई होगी। लेकिन, गहलोत को वह सौभाग्य मिला कि उनकी सेवा भाव और कार्य करने की लगन पर इंदिरा गांधी की नजर पड़ी और उन्होंने तत्काल ना सिर्फ उन्हें मौका दिया, बल्कि विपरीत हालातों के बावजूद उनपर भरोसा कायम रखा।

Ashok Gehlot:The political life of Rajasthan Chief Minister has been simple. He was brought into active politics by former PM Indira Gandhi. By the time he became CM for the third time, he did not have his own car