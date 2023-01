किस पार्टी के लिए काम करते हैं? कौन है नेता? क्या है निशान ? बाघेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया जवाब

बाघेश्वरधाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री महाराज ने हनुमान चालीसा के अंश पढ़ते हुए कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या यह कहना अंधश्रद्धा है?

Raipur

oi-Dhirendra Giri Goswami

Bageshwar dham sarkar: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री देश के सबसे चर्चित कथावाचकों में से एक हैं। वह दिव्य दरबार लगाकर भगवान श्री हनुमान जी तक लोगो की समस्याओं को पहुँचाने का दावा करते हैं। उनपर आस्था के नामपर अंधविश्वास फ़ैलाने के आरोप लगे रहे हैं। आज भारत ही नहीं विदेशों में भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के लाखों फॉलोवर्स हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राम कथा करने पहुंचे बागेश्वरधाम प्रमुख ने कई बड़े बयान दिए।

Which party do you work for? Who is the leader, what is the mark? Dhirendra Shastri of Bageshwar Dham replied