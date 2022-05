छत्तीसगढ़: युवक ने पढ़ी दुकानों के सामने नमाज, बोला- आप लोग मजार पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,05 मई। देशभर में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जारी सियासी बहस के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी धार्मिक मामला सामने आया है। शहर के गुढ़ियारी इलाके में एक मुस्लिम युवक ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर जाकर नमाज पढ़ रहा था।अशांति फैलने की आशंका के चलते स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले का दिया।

गुढ़ियारी पुलिस ने जब युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह साफसुथरी जगह पर नमाज पढ़ना चाहता था । बहरहाल लोगों की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है । बताया जा रहा है कि गुढ़ियारी पुलिस थाने में जानकारी पूर्व पार्षद प्रीतम सिंह ठाकुर ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी कि गुरुवार की तड़के 6.30 बजे उसके घर के पास माता जनरल स्टोर के सामने कोटा रोड में दो दिन पूर्व रामनगर में किराए के मकान में रहने वाले असलम खान नामक युवक बच्चों को धमकाने के साथ कहता पाया गया था कि हिंदू अगर हमारी मजार में हनुमान चालीसा पढ़ते है, तो हम भी आपकी दुकान,घर,मंदिर में जाकर नमाज पढ़ेगे। बताया गया कि इस कथन के बाद उसने कई स्थानों पर जाकर पर नमाज पढ़ी ।

गुढ़ियारी के मंदिर के पुजारी ने पुलिस ने बताया कि मुस्लिम युवक मंदिर में कुछ चेक लेकर आया था ,जिसमे 1000 , 50000 और 1000000 की रकम लिखी हुई थीं। वह मंदिर में लोगों को चेक दे रहा था। पुलिस को सुचना मिली है कि इसी युवक ने कोटा इलाके के बैकुंठधाम मंदिर में प्रवेश किया है।बहरहाल पुलिस को पूछताछ के दौरान युवक की हरकतें अजीब प्रतीत हो रही हैं, जिससे संदेह बढ़ गया है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हैं। बताया जा रहा है कि युवक का नाम मोहम्मद असलम है ,जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है। कुछ समय पहले ही उसने रामनगर इलाके की मस्जिद के पास एक किराए का मकान लिया है।

यह भी पढ़ें जानिए छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर क्यों बन चुका है कांग्रेस की अंदरूनी जंग का हिस्सा

English summary

Chhattisgarh: The young man read Namaz in front of the shops, said - you people go to the tomb and read Hanuman Chalisa