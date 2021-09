पंजाब में दलित जातियों का वोटिंग पैटर्न कांग्रेस को कर सकता है परेशान, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े ?

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 23 सितंबर: पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर एकबार तो कांग्रेस ने सभी राजनीतिक पंडितों को झटका दे दिया। प्रदेश में पहला दलित सीएम बनाकर राहुल गांधी के करीबियों को लगने लगा कि उन्होंने तो ऐसी तरकीब निकाली है कि इसका असर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। पार्टी निश्चिंत होने लगी कि अब न तो अकाली दल और बसपा का गठबंधन काम आ पाएगा और ना ही आम आदमी पार्टी की लोक-लुभावन वादों के पिटारे से निकली राजनीतिक चालबाजियां। लेकिन, राजनीति में बहुत कुछ जो सामने से दिखता है, असल में धरातल पर वह हो नहीं पाता है और चरणजीत सिंह चन्नी के मामले में भी कांग्रेस को आने वाले दिनों में पंजाब में उन्हीं जातीय चुनौतियों से मुकाबला करना पड़ सकता है।

English summary

The Dalit population in Punjab is also divided into many castes, which makes Congress less likely to get the success it envisions