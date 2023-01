पंजाब PCS अधिकारियों की हड़ताल खत्म, सीएम मान के अल्टीमेटम के बाद काम पर लौटे

पंजाब पीसीएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सीएम ने 9 जनवरी को एक बैठक की और बैठक के दौरान लिए गए निर्णय को एक हफ्ते के भीतर लागू करने का निर्णय लिया। जिसके बाद वे काम पर फिर से शामिल होने के लिए सहमत हुए।

Punjab PCS Officer Strike End: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हड़ताली पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों को दिए अल्टीमेटम के बाद स्ट्राइक खत्म हो गई है। लुधियाना में एक पीसीएस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद राज्य के अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर चल गए थे। जिसके बाद सीएम मान ने सख्त चेतावनी जारी करते तुरंत ऑफिस लौटने के जारी किए थे।

पीसीएस अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर प्रधान सचिव ए वेणु प्रसाद ने बताया कि हड़ताल समाप्त हो गई है। सीएम मान ने 9 जनवरी को एक बैठक की और बैठक के दौरान लिए गए निर्णय को एक हफ्ते के भीतर लागू करने का निर्णय लिया। इसलिए वे (पीसीएस अधिकारी) काम पर फिर से शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं।

Punjab | Strike has ended. CM held a meeting on Jan 9 & decided to implement the decision taken during the meeting within a week's time. So they (PCS officials) agreed to rejoin work: A Venu Prasad, Principal Secy, on mass leaves by PCS officials over the arrest of a PCS officer pic.twitter.com/Cmv5CuzhMT