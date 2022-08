Punjab

चंडीगढ़। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने आज कहा कि, उनकी सरकार पंजाब की जेलों को अपराध मुक्त, नशा मुक्त और मोबाइल मुक्त बनाएगी। जेल मंत्री बोले कि, पहले पंजाब की जेलें गैंगस्टरों और राजनेताओं के वीआईपी व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थीं, सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आती थीं, जहां कैदी जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद ले रहे हों। मगर अब समय बदल गया है। अब पंजाब की जेलों में किसी को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता।

पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि, जिस दिन से सीएम भगवंत मान ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, हम परिवर्तन की राह पर हैं। अब समय बदल गया है, और हम अपने यहां की जेलों को अपराध मुक्त, नशा मुक्त और मोबाइल मुक्त बनाएंगे। अब कैदियों के पास मोबाइल नहीं मिलेंगे। हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि, जेलों में कैदियों को अच्‍छी शिक्षा मिले, उन्‍हें अपराध बोध हो।'

