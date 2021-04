ऑक्सीजन बचाने के लिए सीएम अमरिंदर ने लिया बड़ा फैसला, लोहा इंडस्ट्री को काम बंद करने का आदेश

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, अप्रैल 24: पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। पंजाब भी ऑक्सीजन की जारी किल्लत से अछूता नहीं है। ऐसे में इस समस्या से पार पाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की लोहा और स्टील इंडस्ट्री में काम रोकने के आदेश जारी कर दिए है, जिससे ऑक्सीजन का इस्तेमाल मेडिकल तौर पर किया जा सके।

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिला और राज्य स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की तुरंत स्थापना करने के साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन के संकट को रोकने के लिए राज्य के लौह और इस्पात उद्योगों में परिचालन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश में बढ़ रही ऑक्सीजन की मांग की आपूर्ति की जा सकें। वहीं इस संकट से थोड़ा बहुत प्रदेश को उभरा जा सकें। इसके अलावा सरकार की ओर से राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे, जो सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की निगरानी करेगा।

Have ordered shutdown of operations in the State’s iron and steel industries and have ordered factories to divert Oxygen for medical use. Also, we’ve set up control rooms at State & District level which will monitor the supply of Oxygen in all government and private hospitals.