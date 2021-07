पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोमवार को बुलाई अहम मीटिंग, सभी विधायक और जिलाध्यक्ष होंगे शामिल

Punjab

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, जुलाई 18। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह को दूर करने की कोशिश लगातार हो रही है। एक तरफ दिल्ली में पार्टी हाईकमान सिद्धू और कैप्टन के बीच सुलह कराने का फॉर्मूला तलाशने में लगा है तो वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष भी इस घमासान को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोमवार को एक अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के विधायक और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। ये मीटिंग चंडीगढ़ में आयोजित होगी।

मीटिंग में एक प्रस्ताव किया जाएगा पारित

इस बैठक से पहले सुनील जाखड़ ने बताया है कि इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उस प्रस्ताव पर सभी विधायकों और जिलाध्यक्षों की सहमति ली जाएगी। उसके बाद उस प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजा जाएगा और उसके बाद पार्टी प्रमुख का जो भी निर्णय होगा, वो सभी को मानना होगा। सुनील जाखड़ ने सभी विधायकों और जिलाध्यक्षों से ये अपील की है कि वो इस मीटिंग में जरूर शामिल हों।

Punjab Congress chief Sunil Jakhar has called an urgent meeting of party MLAs & district presidents in Chandigarh tomorrow

"In the meet, a resolution will be passed & sent to party chief that whatever decision she takes regarding Punjab will be respected by all," Jhakhar says pic.twitter.com/vpOUad1Jcv