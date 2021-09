पंजाब में कैबिनेट विस्तार से पहले CM चन्नी का ऐलान, हर मंगलवार को होगी कैबिनेट की मीटिंग

Punjab

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, सितंबर 25। पंजाब में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने अब अपनी कैबिनेट भी तैयार कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब में रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा और शाम साढ़े चार बजे शपथग्रहण समारोह हो सकता है। इस बीच नई कैबिनेट के शपथग्रहण से पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट मंत्रियों के लिे एक निर्देश जारी कर दिया है। चन्नी ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि वो हर मंगलवार को दोपहर 3 बजे कैबिनेट की एक मीटिंग लेंगे। ये क्रम हर मंगलवार को चलेगा।

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का ट्वीट

चन्नी ने अपने ट्वीट में कहा, "मैं हर मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अपने कार्यालय में मंत्रियों, विधायकों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों से मिलूंगा। इसके अलावा हर मंगलवार को ही दोपहर 3:00 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जब तक कैबिनेट ना चलना शुरू हो तब तक कार्यालय नहीं छोड़ें।

I will meet Ministers, MLAs and other political office bearers at my office every Tuesday from 11:30 am to 2:30 pm and a Cabinet meeting will be held every Tuesday at 3:00 pm. I’ve also directed all the officers not to leave the office till the cabinet is going on. pic.twitter.com/eKQyNL5QgF