Old Pension Scheme: भगवंत मान बोले- "..यह काम करेगी मेरी सरकार"

Punjab

oi-Vijay

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने की बात कही। आज उन्‍होंने कहा कि, मेरी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए विचार-विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि मख्य सचिव से स्कीम को लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा है। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में ट्वीट किया। उन्‍होंने ट्वीट में लिखा- 'मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को वापस लाने पर विचार कर रही है। मैंने अपने मुख्य सचिव से इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता और तौर-तरीकों का अध्ययन करने को कहा है। हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

गौरतलब है कि, चुनाव के समय आम आदमी पार्टी की ओर से यह वादा किया गया था कि, यदि उनकी सरकार आई तो पंजाब में कर्मचारियों द्वारा लंबे समय की जा रही पेंशन वाली मांग को पूरा कर दिया जाएगा। स्‍वयं मान की तरफ से यह वादा किया गया था कि फैसले को लागू करने के लिए जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। बता दें कि, पिछली सरकार द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को बंद कर दिया गया था।

गुजरात हाईकोर्ट में आया बूचड़खाना बंद करने का मामला, जज बोले- 'एक-दो दिन खुद को मांस खाने से रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा?'

My government is considering reverting to the Old Pension System (OPS). I have asked my Chief Secretary to study the feasibility and modalities of it’s implementation. We stand committed to the welfare of our employees.