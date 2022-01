PM मोदी की सुरक्षा में चूक: पंजाब BJP प्रमुख का बड़ा आरोप, 'CM चन्नी ही साजिश के कर्ताधर्ता हैं'

Punjab

चंडीगढ़, 06 जनवरी: पंजाब के हुसैनीवाला के पास एक सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप जारी है। गुरुवार (06 जनवरी) को पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा आरोप लगाया है और सीएम द्वारा बनाई गई जांच कमेटी को खारिज किया है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, ''हम मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा गठित कमेटी को खारिज करते हैं। मुख्यमंत्री (चरणजीत सिंह चन्नी) द्वारा बनाई गई यह कमेटी कभी कुछ पता नहीं लगा पाएगी क्योंकि वह खुद इस साजिश के कर्ताधर्ता हैं।''

We reject the committee set up by the Punjab government to investigate the matter. This committee formed by the Chief Minister will never be able to find out anything because he himself is the ringleader of this conspiracy: Punjab BJP President Ashwani Sharma pic.twitter.com/XMo9KKMc56