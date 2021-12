अपने सहयोगी सिद्धू पर मनीष तिवारी का पलटवार, बोले- आतंकवाद के बीच PAK संग व्यापार की बात बेकार

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़, 05 दिसंबर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते शनिवार पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे उनकी ही पार्टी के कुछ सहयोगी नाराज हो गए। पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की तरफदारी करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान से कभी व्यापार नहीं किया जा सकता।

पाकिस्तान के साथ व्यापार पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आगे कहा,

Until Pakistan stops sending terrorists to India & dropping drugs and weapons in our areas via drones, it is useless and futile to hold any trade-related talks with Pakistan: Congress MP Manish Tewari on Navjot Singh Sidhu’s statement on trade with Pakistan pic.twitter.com/no6SFzrNfm