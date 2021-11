विपक्ष के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं छोड रही पंजाब सरकार, अब शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए उठाया ये क़दम

Punjab

चंडीगढ़, 23 नवम्बर, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन करीब आते ही कांग्रेस सियासी ज़मीन मज़बूत करने में जुट गई है। पंजाब की कांग्रेस सरकार हर उस मुद्दों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रही है जिसके ज़रिए विपक्ष उस पर हमलावर हो सकता था। अब रिक्त पदों पर भर्ती की ओर कम बदाते हुए शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के कालेजों में खाली पड़े अध्यापकों की 1100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 26 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन दशकों के इतिहास में पहली बार यह भर्ती हो रही है। परगट सिंह ने कहा कि अपने 35 दिनों के कार्यकाल में स्कूल और कालेज शिक्षा और खेलों को उत्साहित करने के लिए बनाए रोड मैप को लागू करने की कोशिश की है।



