पंजाब: पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनी अलग राह, अपनी नई पार्टी बनाने का किया ऐलान

चंडीगढ़, 19 अक्टूबर। कांग्रेस आलाकमान से खफा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जल्द ही वह नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। इस बीच उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ऐसे भी संकेत दिए हैं कि कैप्टन अगले साल चुनाव में बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आंदोलनकारी किसानों की मांगे स्वीकार करने की शर्त रखी गई है। अब पंजाब में कांग्रेस के भविष्य पर कैप्टन की नई पार्टी का कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है।

गौरतलब है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब उन्होंने औपचारिक रूप से भी इसका ऐलान कर दिया है। रवीन ठुकराल ने कैप्टन के हवाले से अपने ट्वीट में लिखा, पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। एक साल से अधिक समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे किसानों सहित पंजाब और अपने लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करूंगा।

Hopeful of a seat arrangement with BJP in 2022 Punjab polls if farmers protest is resolved in farmers’ interest. Also looking at alliance with like-minded parties- Akali groups, particularly Dhindsa & Brahmpura: Raveen Thukral, media advisor to former Punjab CM Amarinder Singh pic.twitter.com/OdLo2LEDXQ