Farmers Protest: सीएम चन्नी ने किसान परिवार के 27 सदस्यों को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 04 जनवरी: केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है। ऐसे में आंदोलन के दौरान कई परिवारों के मुखियाओं ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद मंगलवार को पंजाब सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए किसानों के परिवार के सदस्यों का सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे है।

पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के 27 सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे।

Punjab CM Charanjit Singh Channi today handed over appointment letters of government jobs to 27 family members of the farmers who lost their lives in the movement during farm laws protest: CMO