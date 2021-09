पंजाब: केंद्र सरकार ने MSP के नाम पर धोखा किया है, किसानों से प्यार है तो रद्द कर दें कृषि क़ानून-हरसिमरत बादल

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, सितंबर 10, 2021। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र शिरोमणि अकाली दल के नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पार्टी कार्यकर्ताओँ के साथ गुरुद्वारा हाजी रत्न में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के नेता किसानों के हर सवालों का जवाब दें। हमने किसानों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मामूली (MSP) न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के साथ धोखा किया है।



BJP पर कटाक्ष

सांसद हरसिमरत कौर बादल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को संबोधित करने के बाद मीडिया से रूबरू हुईं। उन्होने कहा कि पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करवाया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा

कांग्रेस पर साधा निशाना

कानून व्यवस्था को लेकर सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि शहर में लगातार कानून व्यवस्था चरमरा रही है । उन्होंने कहा कि विधायक मनप्रीत सिंह बादल अपने हलके की कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं सांसद हरसिमरत कौर बादल ने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल एक नंबर के झूठे हैं। शिरोमषि अकाली दल ने उनसे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वाया है। गुरु साहिब को समर्पित गुरु नानक देव थर्मल प्लांट को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने चलाने का वादा किया था। लेकिन चलाना तो दूर की बात है इसकी चिमनियां गिरवा कर थर्मल प्लांट को बंद कर दिया। सांसद बादल ने कहा कि 2022 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनने पर थर्मल प्लांट में हुए घोटाले की जांच की जाएगी।

किसान संगठन को पत्र

आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की 'गल पंजाब' मुहिम के दौरान मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से किसान नेता नाराज चल रहे हैं। इस बाबत शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रोफ़ेसर चंदूमाजरा ने किसान नेताओं को पत्र लिख कर कहा कि शिरोमणि अकाली दल हमेशा किसानों के मुद्दे पर खड़ा रहा और संयुक्त किसान मोर्चा के हर फैसले का समर्थन किया है। किसानों की सभी परेशानियों को दूर करने के साथ-साथ तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए SAD किसानों के साथ काम करना चाहता है।

किसानों को SAD का साथ

SAD नेता प्रोफेसर चंदूमाजरा ने कहा कि किसान संगठन शिरोमणि अकाली दल की भावना को समझेंगे। उन्हें यह महसूस होगा कि शिरोमणि अकाली दल बड़े पैमाने पर किसानों और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ने कहा कि ऐसी स्थिति में शिरोमणि अकाली दल के पार्टी कार्यक्रमों को लेकर किसान संगठनों के मन में सभी शंकाओं को दूर करना ज़रूरी है। उम्मीद है कि किसान नेता बातचीत की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे और पूरे मुद्दे पर सभी के मशवरे से जायज़ हल निकाले जाएंगे।

