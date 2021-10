'दोस्त' अरूसा आलम पर कांग्रेस संग विवाद के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शेयर कीं ये तस्वीरें

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़, 23 अक्टूबर। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम को लेकर पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। विवाद शनिवार को उस समय और बढ़ गया जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के जरिए कुछ तस्वीरें शेयर कीं। बता दें कि पत्रकार अरूसा आलम, कैप्टन अमरिंदर सिंह की महिला मित्र हैं। हाल ही में अरूसा की पाकिस्तान खूफिया एंजेंसी आईएसआई से संबंध की खबरें आईं जिसके बाद भारत में बवाल मचा हुआ है।

पत्रकार अरूसा आलम से संबंध को लेकर अब पंजाब की कांग्रेस सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछताछ कर रही है। इस बीच अमरिंदर ने रवीन ठुकराल के द्वारा कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कीं जिसमें अरूसा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भी नजर आ रही हैं। अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी और बहू की अरूसा आलम के साथ कथित तस्वीरें जारी कीं।

‘And how about you explaining this @MohdMustafaips. Isn't that your wife & daughter-in-law with the same lady? How low can you get? Mixing politics with friendship! #AroosaAlam

personally cherishes these & many more such memories with your family’: @capt_amarinder pic.twitter.com/rvC3u6laJb