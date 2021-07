BJP नेता भूपेश अग्रवाल का दावा- 500 प्रदर्शनकारी किसानों ने पीटा, DSP पर लगाए गंभीर आरोप

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़, 11 जुलाई। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन की अनदेखी करने का खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं भुगतना पड़ रहा है। रविवार को पंजाब के भाजपा नेता भूपेश अग्रवाल और पार्टी के अन्य स्थानीय नेताओं को कथित रूप से किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पटियाला जिले के राजपुरा में किसानों भूपेश अग्रवाल और अन्य नेताओं पर हमला कर दिया। वहीं, बीजेपी नेता का आरोप है कि यह हमला पंजाब पुलिस के इशारे पर किया गया है।

पुलिस द्वारा घटनास्थल से सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने के बाद बीजेपी नेता भूपेश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि डीएसपी तिवाना के कहने पर 500 किसानों ने उन्हें पीटा। बीजेपी नेता ने कहा, 'डीएसपी तिवाना ने जान-बूझकर मुझे गलत दिशा में भेजा, मेरे साथ कोई पुलिस बल नहीं था, मेरी जान को खतरा है। मैंने कई बार एसएसपी को फोन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डीएसपी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया।'

Punjab BJP leader Bhupesh Aggarwal and other local leaders of the party were allegedly attacked by farmers earlier today in Patiala district's Rajpura. The leader alleges that the attack was carried out at the behest of the state Police. pic.twitter.com/niJVdFRXtL