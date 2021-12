पंजाब: BJP भी बिना CM पद के चुनावी मैदान में ठोक सकती है ताल, कैप्टन और मोदी की ये है प्लानिंग

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 29 दिसंबर 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल सत्ता पर क़ाबिज़ होने के लिए अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इस बाबत कांग्रेस भी अपनी सियासी ज़मीन मज़बूत करने में जुटी हुई है। पहले ख़बर आई थी कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही लड़ेगी। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन के बाद बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ गठबंधन कर लिया है।



Punjab: BJP can also enter the electoral fray without the post of CM, this is the planning of Captain and Modi