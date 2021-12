पंजाब के चुनावी रण में किसानों की पार्टी की एंट्री से कैसे बनेंगे समीकरण, किसे होगा नुकसान ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़,29 दिसंबर 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव के रण में अब किसानों के पार्टी की भी एंट्री होने जा रही है। कृषि कानून वापस होने के बाद किसान आंदोलन स्थगित तो ज़रूर हो गया लेकिन किसानों की लड़ाई अभी बाक़ी है। किसानों के मुद्दों को देखते हुए अब 22 किसान संगठन साथ आते हुए चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी और बलवीर सिंह राजेवाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पहले पंजाब में चुनाव त्रीकोणीय माना जा रहा था लेकिन चढ़ूनी की पार्टी के बाद अब चुनावी रण में चौथे प्रतिद्वंदी की एंट्री के तौर पर देखी जा रही है।



English summary

How will the equation be created by the entry of the farmers' party in the electoral battle of Punjab, who will be harmed?