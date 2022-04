बहुत बड़े बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है AAP शासित पंजाब, जानिए क्यों होने वाली है बत्ती गुल ?

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 13 अप्रैल: पंजाब में आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए करीब एक महीने ही हुए हैं कि उसे बहुत बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। गांवों के साथ-साथ शहरों में भी बिजली कट रही है। इस बीच डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन बिजली का उत्पादन घटने लगा है। इसकी वजह से आने वाले दिनों और ज्यादा बिजली कटौती की आशंका है। अभी आधा अप्रैल और पूरा मई बाकी ही है। उसके बाद धान का सीजन भी शुरू होने वाला है, जिसके चलते खेती के लिए भी बिजली की मांग बढ़ेगी। इस संकट से उबरना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

English summary

Due to the shortage of coal in Aam Aadmi Party ruled Punjab, many power cuts started, the crisis is going to increase in the coming days