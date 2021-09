'पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 550km का, वहां स्वार्थी कांग्रेस से कैसी उम्मीद', AAP नेता राघव चड्ढा का तंज

Punjab

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 28 सितंबर: पंजाब कांग्रेस में पिछले एक महीने से सियासी उठापठक जारी है। इसी बीच मंगलवार (28 सितंबर) को नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालने के करीब ढाई महीने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। हालांकि सिद्धू ने साफ कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार की शाम बीजेपी आलाकमान से मिलने वाले हैं। पंजाब में जारी सियासी उठापठक पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर तंज किया है।

Complete and absolute state of anarchy in Punjab Congress. How can the people of Punjab expect these selfish leaders to give a stable, progressive and inclusive administration? How can these people be trusted with a state which has 550km border with Pakistan?