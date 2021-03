Patna

पटना। विधानसभा में मंगलवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बिल लाया गया था, जिसके विरोध में आरजेडी विधायकों ने सदन ने जमकर हंगामा क‍िया। आरजेडी विधायकों ने बिल की कॉपी को फाड़कर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंक दिया। बाद में सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा में रिपोर्टिंग टेबल तक को तोड़ डाला, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही बंद करनी पड़ी। बात यहीं नहीं खत्‍म हुई, आरजेडी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को ही अपने चैंबर में बंधक बना लिया। इस दौरान महिला व‍िधायक भी वहां मौजूद थीं, जिन्‍हें हटाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। महिला पुलिस बल ने महिला विधायक को खींचते हुए बाहर न‍िकाला। इस दौरा महिला व‍िधायक कई बार जमीन पर लेट गईं।

महिला व‍िधायकों को मारे जाने का आरोप

व‍िपक्षी नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नीतीश सरकार को घेरा। कहा कि महिला विधायकों को मारा गया है। महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार है। आरोप लगाया कि पुलिस ने कई विधायकों को जमकर पीटा। घसीट-घसीट कर विधायकों को सदन के बाहर किया गया है। बाद में जख्मी विधायक को एंबुलेस से अस्पताल भेजा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष की महिला विधायक को महिला सुरक्षाकर्मियों द्वारा विधानसभा भवन से जबरन खींचकर बाहर निकाला गया। महिला विधायक स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को उनके चेंबर से बाहर आने से रोक रही थीं। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुलिसकर्मी और अन्य सुरक्षाकर्मी विपक्ष् के विधायकों को सदन से खींचकर बाहर ला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज का दिन काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी।

